Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan US'un kullandığı 02 HV 500 plakalı otomobil ile Ökkeş Gökdaş idaresindeki 46 P 4001 plakalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş- Kayseri kara yolu Bozoğlan mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan Sibel Köroğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:15 Kaynak: AA

Kayseri, Kahramanmaraş, Güncel
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