Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sinan US'un kullandığı 02 HV 500 plakalı otomobil ile Ökkeş Gökdaş idaresindeki 46 P 4001 plakalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş- Kayseri
kara yolu Bozoğlan mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan Sibel Köroğlu
, 112 Acil Servis
ekiplerince Necip Fazıl
Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:15 Kaynak: AA
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