Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:55 Kaynak: AA
'ın Andırın
ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Plakası belirlenemeyen Hüseyin Temiz
idaresindeki motosiklet, Andırın- Göksun
kara yolu Andırın Meslek Yüksekokulu kavşağında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis
ekiplerince Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından sürücü Temiz, hayati tehlike kaydıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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