Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının hemen öncesinde merkez Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 46 ABV 164 plakalı pikap ile 46 BM 713 plakalı otomobil çarpıştı.

Kahramanmaraş 'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

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