Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala iki otomobil çarpıştı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala iki otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 ABV 164 plakalı hafif ticari araç bulvar üzerinde seyir halindeyken, yan yoldan bulvara giren Muhammet Furkan T. idaresindeki 46 BM 713 ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç taklalar atarak orta refüjde durabildi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık görevlileri otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası zarar gören araçlar çekici marifetiyle yol dışı edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 01:44 Kaynak: İHA

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