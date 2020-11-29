Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.C'nin kullandığı 46 P 9050 plakalı kamyon, Kahramanmaraş- Göksun karayolu 15. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bordür taşlarına çarparak yan yattı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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