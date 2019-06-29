Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
27 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:58 Kaynak: AA
'ın Elbistan
ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Şeyho Koç (70) idaresindeki 46 VK 620 traktör ile Bektaş Has (22) yönetimindeki 65 NE 563 plakalı hafif ticari araç Elbistan- Malatya
kara yolunun 13. kilometresindeki Demircilik
Mahallesi girişinde çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Bektaş Has ile yanında bulunan Ali Söylemez
(50) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Resul Erdoğan (27) ise 112 Acil Servis
ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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