Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan Sancar'ın kullandığı 73 SA 394 plakalı tır, Güney Çevre Yolu'nda Okan Erdoğan'ın kullandığı 06 FL 5268 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüyle yolcu konumundaki Gökhan Fırat 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yaralanan iki kişinin Türk Kızılayı görevlisi olduğu ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:55 Kaynak: AA

Güney, Serkan, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız Pes Dedirten Vurdumduymazlık! İntihar Girişimini Canlı Yayınladılar

Ünlü İsimler, Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Akın Etti HDP'nin Pankartı, Üzerindeki Yazı Nedeniyle Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 15:19:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]