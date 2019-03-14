Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan Sancar'ın kullandığı 73 SA 394 plakalı tır, Güney Çevre Yolu'nda Okan Erdoğan'ın kullandığı 06 FL 5268 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüyle yolcu konumundaki Gökhan Fırat 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, yaralanan iki kişinin Türk Kızılayı görevlisi olduğu ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:55 Kaynak: AA
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