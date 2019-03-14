Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

55 dakika önce

Kahramanmaraş'ta çekici ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta çekici ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolunda meydana geldi. S.S. yönetimindeki 73 SA 394 plakalı çekici, iddiaya göre yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 06 FL 5268 plakalı Kızılay'a ait hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü O.E. ile yolcu G.F. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, trafik kısa süreli tek şeritte ilerledi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:17 Kaynak: İHA

Kızılay, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pompalı Tüfekle Eşinin Çalıştığı Dükkanı Basan Cani Kocayı, Taksici Durdurdu Arda Turan'dan Duygusal Zafer Çika Mesajı!

Yeni Satın Aldığı Otomobiliyle Kaza Yaptı, Kaskosunu Sordu Yılmaz Erdoğan, Babasının Tabutu Başında Fenalaşan Ali'yi Teselli Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 15:12:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]