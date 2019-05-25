Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:18 Kaynak: AA
Süleyman Sarıbıyık idaresindeki 80 KF 323 plakalı otomobil, Andırın-Kadirli kara yolu Çatak mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki eşi Emine Sarıbıyık, Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.
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