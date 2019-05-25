Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

12 saat önce

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Süleyman Sarıbıyık idaresindeki 80 KF 323 plakalı otomobil, Andırın-Kadirli kara yolu Çatak mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki eşi Emine Sarıbıyık, Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:18 Kaynak: AA
Kadirli, Andırın, Kahramanmaraş, Güncel
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