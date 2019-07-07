Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı
39 dakika önce
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:37 Kaynak: İHA
'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Batı Çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 63 FG 330 plakalı otomobil ile 42 SL 884 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 42 SL 884 plakalı otomobil sağ tarafında bulunan toprak yığınına çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada otomobillerde bulunan Feride K. ve Rahime F. yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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