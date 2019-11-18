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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hacı Mehmet C. idaresindeki 46 KJ 488 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda sürücüsünün araç kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

112 Acil servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:00 Kaynak: AA
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