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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Mahmud E'nin (48) kullandığı elektrikli bisiklet ile Burak B. (19) yönetimindeki 46 BD 625 plakalı otomobil, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücü Mahmud E. (48) ile bisiklette bulunan Kola O. (89) çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trabzon Bulvarı, Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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