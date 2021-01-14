Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T.B. idaresindeki 27 KA 735 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolu 18. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çaptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak ormanlık alana sürüklendi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Z.B, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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