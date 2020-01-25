Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 26 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 26 yaralı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 26 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:02 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 26 kişi yaralandı.
Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 ABK 200 plakalı minibüs ile 27 ACP 235 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ve hafif ticari araç devrilirken kaza yerine 10 ambulans, 3 itfaiye sevk edildi.
Kazada yaralanan 26 kişi, çeşitli hastaneye kaldırılırken yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika Adıyaman'daki tutuklular hasar nedeniyle Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a nakledilmeye başlandı Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı 70 yaşındaki Ali Yılmaz enkaz başında oğlu, gelini ve torunlarının çıkarılmasını bekliyor Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı