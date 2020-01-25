Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 26 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 26 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 26 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 26 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 26 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 26 kişi yaralandı.


Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 ABK 200 plakalı minibüs ile 27 ACP 235 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ve hafif ticari araç devrilirken kaza yerine 10 ambulans, 3 itfaiye sevk edildi.


Kazada yaralanan 26 kişi, çeşitli hastaneye kaldırılırken yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:02 Kaynak: İHA
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