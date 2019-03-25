Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

30 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Muhammet Ali Fedakar'ın kullandığı 27 RH 386 plakalı otomobil, Ceyhan Mahallesi Adalet Sokak'ta Hasan Özdemir'in kullandığı 46 EH 094 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile kızı Elif Fedakar (2) ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Özdemir (47) hafif yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:57 Kaynak: AA

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