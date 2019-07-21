Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı
17 dakika önce
Kahramanmaraş'ta otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:34 Kaynak: AA
'ta otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Mesut D. yönetimindeki 46 BD 235 plakalı otomobil, merkez Dulkadiroğlu
İlçesi Trabzon
Caddesi Valilik Kavşağ'ında sürücüsü belirlenemeyen elektrikli motosiklet ile çarpıştı.
Kazada, çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki isimleri belirlenemeyen biri çocuk 3 kişi yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi
Yörük Selim
Ek Hizmet binasına sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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