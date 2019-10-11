Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

18 dakika önce

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kahramanmaraş- Kayseri yolu 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Ergül M. idaresindeki 27 AD 579 plakalı otomobil, Kahramanmaraş'tan Göksun istikametine seyrederken Kürtül mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Ergün M. ile yolcu konumundaki Nazmiye M. ve Hatice M. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:30 Kaynak: İHA
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