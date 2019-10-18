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Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Onikişubat ilçesi Adil Erdem Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Fatmanur K. (20) idaresindeki 26 SV 242 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarından yaklaşık 20 metre aşağı düştü. Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirirken olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Fatmanur K. ile otomobilde bulunan Göksek K. (18) ve Enes A.'ya. (20) ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Fatmanur K.'nın hayati tehlikesi devam ederken, diğer yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil kullanılamaz hale gelirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:14 Kaynak: İHA
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