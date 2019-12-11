Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Göksun ilçesi Elbistan ilçesinde meydana geldi. Göksun ilçesinden Elbistan ilçesine seyir halinde olan Ömer Duman (26) idaresindeki 46 AC 119 plakalı otomobil, iddiaya göre sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Recep Küççük'ün idaresindeki 27 GD 679 plaka minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, İbrahim Küççük (26), Recep Küççük (27) ve Ömer Duman (26) yaralandı. hastaneye kaldırılan yaralılardan Ömer Duman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Ömer Duman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Aynı gün iki kez yanan evden aile dramı çıktı
Erdoğan'ın yakında tanıtacağı yerli arabayı Ferrari'nin tasarımcısı tasarladı Kahramanmaraşlı esnaf 50 lirayı, 50 bin liraya satışa çıkardı Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı

Son Dakika Haberleri
05:01 İzmir'de yılbaşı öncesi çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi - Son Dakika
03:23 Beşiktaş'ta motosiklet polis aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
03:05 İngiltere seçimleri: Gündemdeki hükümet ve Brexit senaryoları neler? - Son Dakika
02:50 400 ve F-35 krizi - Türkiye'den ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda kabul edilen yaptırım... - Son Dakika
02:27 Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısı için gece nöbeti başladı - Son Dakika
00:42 Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
23:57 ABD'den bir küstah hamle daha: Türkiye'nin 'nükleer silah edinmesine karşı' tasarı sunuldu - Son Dakika
23:40 Muharrem İnce'den Talat Atilla'ya sert tepki: 139 milletvekili töhmet altında bırakılmıştır - Son Dakika
22:45 Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı - Son Dakika
22:40 Ahmet Hakan ile Talat Atilla arasında canlı yayında gergin anlar! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 05:37:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]