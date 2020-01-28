Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:12 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hayrettin A. idaresindeki 46 LN 244 plakalı otomobil ile Mehmet D. yönetimindeki 46 AAZ 570 plakalı otomobil, Genç Osman Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Yeter A. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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