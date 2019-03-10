Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

41 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Emre Karaduman idaresindeki 31 ABC 489 plakalı pikap, Kızılcaoba Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde, Kürşat Binboğa yönetimindeki 06 HE 5052 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Kaan ve Hulusi Binboğa yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:00 Kaynak: AA

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