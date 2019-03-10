Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
41 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Emre Karaduman idaresindeki 31 ABC 489 plakalı pikap, Kızılcaoba Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde, Kürşat Binboğa yönetimindeki 06 HE 5052 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Kaan
ve Hulusi Binboğa yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:00 Kaynak: AA
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