Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kahramanmaraş - Kayseri
karayolu Beşoluk mevkiinde meydana geldi. H.T'nin (34) kullandığı 01 BLE 63 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında yer alan bariyerlere çarparak durdu. Hurdaya dönenen otomobilde sürücü ile S.T. (26), E.T. (5) ve M.T. (9) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen ambulanslar yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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