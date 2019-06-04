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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş - Kayseri karayolu Beşoluk mevkiinde meydana geldi. H.T'nin (34) kullandığı 01 BLE 63 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında yer alan bariyerlere çarparak durdu. Hurdaya dönenen otomobilde sürücü ile S.T. (26), E.T. (5) ve M.T. (9) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen ambulanslar yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
Kayseri, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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