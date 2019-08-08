Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

15 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ehliyetsiz sürücü Alper G. (17) idaresindeki 46 VA 036 plakalı otomobil ile Mevlüt Demirci (57) yönetimindeki 28 EA 052 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Hacı Bayram Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra Fatma Soydan (8) ve Betül Demirci (15) de yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu yöntem ile lüks otomobiller hayal olmaktan çıkıyor
Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı Ekrem İmamoğlu, "Sana oy vermem" diyen teyzeyi ziyaret edince kahkaha tufanı koptu Türkiye'nin tepkisine rağmen Doğu Akdeniz'deki doğal gaz için aynı masada toplandılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 02:03:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]