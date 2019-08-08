Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
15 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:48 Kaynak: AA
'ın Elbistan
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ehliyetsiz sürücü Alper G. (17) idaresindeki 46 VA 036 plakalı otomobil ile Mevlüt Demirci (57) yönetimindeki 28 EA 052 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Hacı Bayram
Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra Fatma Soydan (8) ve Betül Demirci (15) de yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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