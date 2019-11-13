Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
7 saat önce
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:06 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Yunus Emre Battal (19) idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, ilçeye bağlı Ceceli Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Önder Kağan Mirzaoğlu (18), Mehmet Emre Kamalak (20) ve Hüseyin Türcan (20) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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