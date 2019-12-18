Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki araçlara ve kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki araçlara ve kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hülya N. idaresindeki 46 D 2578 plakalı otomobil, merkez Onikişubat ilçesi Sümbüllü Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce polis aracına, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.

Araç, daha sonra park halindeki bir otomobile ve ardından duvara çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Hülya N. ile kaldırımda yürüyen Beyza D, Seher T. ve Halide T. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş, Onikişubat, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:34 Kaynak: AA
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