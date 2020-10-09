Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

09.10.2020 21:01
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan- Göksun karayolu Ördek Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sürücüsü belirlenemeyen 06 HV 180 plakalı araç aynı yönde seyreden traktörün römorkuna arkadan çarptı. Römorkun altına giren araçta bulunan Abdusselam Demir, Beytullah Demir, Nuh Kartal ve İsmail Kartal yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş, Elbistan, Göksun, Afşin, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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