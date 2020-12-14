Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

14.12.2020 18:41
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş- Adana karayolu üzerinde meydana geldi. O.A idaresindeki 46 ADE 515 plakalı hafif ticari araç, servis yolundan ana yola giren E.U. idaresindeki 46 BG 029 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü ile yolcu S.K. ve E.N. ile otomobil sürücüsü E.U. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası yol ortasında kalan otomobil ile yolun kenarına uçan hafif ticari araç çekici marifetiyle kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş, Otomobil, Adana, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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