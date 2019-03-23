Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı
43 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilin takla atması sonucu ikisi ağır 6 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ın Göksun
ilçesinde otomobilin takla atması sonucu ikisi ağır 6 kişi yaralandı.
Bünyamin Öksüz (25) idaresindeki 38 BE 524 plakalı otomobil, ilçe girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp takla attı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hıdır (60), Gülizar (49) ve Fatma Öksüz (49), Meryem
Kavun (71) ile isimi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hıdır ve Gülizar Öksüz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:47 Kaynak: AA
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