Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

43 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilin takla atması sonucu ikisi ağır 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilin takla atması sonucu ikisi ağır 6 kişi yaralandı.

Bünyamin Öksüz (25) idaresindeki 38 BE 524 plakalı otomobil, ilçe girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp takla attı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hıdır (60), Gülizar (49) ve Fatma Öksüz (49), Meryem Kavun (71) ile isimi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hıdır ve Gülizar Öksüz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:47 Kaynak: AA

Göksun, Kahramanmaraş, Güncel
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