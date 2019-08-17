Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:47 Kaynak: İHA
'ta trafik kazası: 6 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Dulkadiroğlu
ilçesi Gazipaşa
Mahallesi Hikmet Kabakcı Caddesinde meydana geldi. Bekir Sami K. İdaresindeki 46 S 881 plakalı fabrika servisi, cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde yer alan beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton direk devrilirken minibüstekilerin tamamı yaralandı.
Kaza anında caddenin karşı yönünden otomobiliyle seyir halinde olan Orhan Bal
, minibüsün çarptığı direğin kendisine çarpmadan kurtulduğunu söyledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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