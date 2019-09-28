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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

22 dakika önce

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E. U. (31) yönetimindeki 46 NY 532 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve tarım işçilerini taşıyan M. E. (41) yönetimindeki 46 AE 157 plakalı traktörle çarpıştı.


Çarpmanın etkisiyle traktör römorku devrilerek işçiler yere düştü. Kaza sonrası, otomobil sürücüsü E.U. ile traktörün römorkunda oturan A.E. (41), F.E. (63), E.E. (39), N.K. (46) ve M.E. (68) yaralandı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:03 Kaynak: İHA
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