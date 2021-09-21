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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

21.09.2021 22:11

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı Kahramanmaraş'ta kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş - Gaziantep karayolunda meydana geldi. Gaziantep istikametine giden Cemal A. idaresindeki 27 D 9651 plakalı kamyonet karayolunun 11. Kilometresine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada kamyonette bulunan sürücü Cemal A, Emine A, Filiz A, Fatma D, ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş, Gaziantep, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika
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