Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş - Gaziantep karayolunda meydana geldi. Gaziantep istikametine giden Cemal A. idaresindeki 27 D 9651 plakalı kamyonet, karayolunun 11. kilometresine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada kamyonette bulunan sürücü Cemal A., Emine A., Filiz A., Fatma D. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
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