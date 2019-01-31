Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı
40 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ın Türkoğlu
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muzaffer Kılıç
idaresindeki 46 FD 676 otomobil ile Hacı Çif'in kullandığı 31 H 0392 otomobil, Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu kavşağında çarpıştı.
Kazada, sürücü Kılıç ile aynı araçta bulunan Fethiye
, Neslihan, Muhammet Emin
, Hümeyra
, Hasret ve Raziye Kılıç yaralandı.
Diğer aracın sürücüsü Hacı Çif, kazadan yara almadan kurtuldu.
112 Acil Servis
ekiplerince Türkoğlu ve Necip Fazıl
Şehir hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:41 Kaynak: AA
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