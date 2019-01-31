Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı

40 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muzaffer Kılıç idaresindeki 46 FD 676 otomobil ile Hacı Çif'in kullandığı 31 H 0392 otomobil, Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücü Kılıç ile aynı araçta bulunan Fethiye, Neslihan, Muhammet Emin, Hümeyra, Hasret ve Raziye Kılıç yaralandı.

Diğer aracın sürücüsü Hacı Çif, kazadan yara almadan kurtuldu.

112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu ve Necip Fazıl Şehir hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:41 Kaynak: AA

Muzaffer Kılıç, Türkoğlu, Kahramanmaraş, Güncel
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