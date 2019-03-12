Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Köprübaşı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, Canan Otlutepe'nin kullandığı 46 EH 636 plakalı otomobil ile Ali Eren idaresindeki 31 AAF 270 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de yolun banket kısmından aşağı düştü.

Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan Necmettin Tozluk, Fidan Eren, Nergiz Öztürk, Melek Güneş ve Elifnaz Güneş yaralandı.

Otomobilde sıkışanlar Elbistan Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:08 Kaynak: AA

Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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