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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Kaza, Göksu- Elbistan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Göksun ilçesinden Elbistan ilçesinde seyir halinde olan Durdu A.(52) idaresindeki 46 D 1668 plakalı otomobil önündeki kamyoneti geçmek isterken hafif şekilde kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobil karşı istikametten gelen Celal A. idaresindeki 27 P 6751 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazada, Suna Aydın (49), Sema Aydın (26), Celal Aydın (29), Zehra Aydın (18), Mustafa Aydın (1), Ravza Derin Ayın (1) ve diğer otomobilin sürücüsü Durdu A. (52) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:04 Kaynak: İHA
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