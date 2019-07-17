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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı

5 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Necip Fazıl Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne ilerleyen Hatice A., yönetimindeki 46 NA 812 plakalı otomobil ile Mustafa T. yönetimindeki 46 BP 929 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralıların acil serviste yapılan müdahalenin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.


Hatice Çarpar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:02 Kaynak: DHA
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