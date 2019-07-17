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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 9 yaralı

5 saat önce

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 9 yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Mustafa T. idaresindeki 46 BP 929 plakalı hafif ticari araç, Necip Fazıl Mahallesi Kadir Paşa Bulvarı'nda, Hatice A. yönetimindeki 46 NA 812 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kahramanmaraş, Hatice Çarpar, Onikişubat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:49 Kaynak: AA
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