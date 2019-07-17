Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 9 yaralı
5 saat önce
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:49 Kaynak: AA
'ın merkez Onikişubat
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Mustafa T. idaresindeki 46 BP 929 plakalı hafif ticari araç, Necip Fazıl Mahallesi Kadir Paşa Bulvarı'nda, Hatice A. yönetimindeki 46 NA 812 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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