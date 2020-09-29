Kahramanmaraş'ta trafik kazası kamerada - Son Dakika

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Ayşe Ö.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan otomobillerde maddi hasar oluştu.

Kahramanmaraş 'ta 1 kişinin yaralandığı, iki otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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