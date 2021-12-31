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Kahramanmaraş'ta trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

31.12.2021 00:34
Kahramanmaraş'ta trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafriyat kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafriyat kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, Onikişubat İlçesi Doğu Çevre Yolu'nda meydana geldi. U.Y. idaresindeki 46 DM 094 plakalı hafriyat kamyonu, çevre yolundan üniversite istikametine seyir halindeyken ışıklı kavşakta 'U' dönüşü yaparak şehir merkezi istikametine dönmüş, o sırada üniversite istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Mehmet Zor (28), idaresindeki 06 BTZ 637 plakalı otomobil hafriyat kamyonuna çarparak kaza meydana gelmişti.

Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Zor, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu konumda bulunan ve sürücüsünün arkadaşı Hasan Nacar'ı (32) da sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırmıştı.

Hastaneye kaldırılan Hasan Nacar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki arkadaştan geriye, çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

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Kahramanmaraş, Üniversite, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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