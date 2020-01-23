Kahramanmaraş'ta trafik polislerinden sahada eğitim - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta trafik polislerinden sahada eğitim

14 dakika önce

Kahramanmaraş'ta trafik polisleri sürücü ve yayalara trafik eğitimi verildi.

Kahramanmaraş'ta trafik polislerinden sahada eğitim, System.String[]

Kahramanmaraş'ta trafik polisleri sürücü ve yayalara trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trabzon Caddesinde ve Yeni Şehir Mahallesinde halka açık kafeler ziyaret edilerek vatandaşlara genel trafik kuralları, hız limitleri, emniyet kemeri ve yaya kuralları anlatıldı.

Trafikte oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için çalışan ekipler, bir yandan denetimlerini sürdürürken, diğer yandan da eğitim faaliyetleriyle vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Yaya geçitlerinde ve kırmızı ışıkta bekleyen sürücülere de broşür dağıtılarak, trafik kuralları hatırlatılıyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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