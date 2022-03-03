Kahramanmaraş'ta tren yayı çalan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta tren yayı çalan 4 şüpheli yakalandı

03.03.2022 12:00
Kahramanmaraş'ta tren yayı çalan 4 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tren yayı çalan 4 hırsızlık şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tren yayı çalan 4 hırsızlık şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta yapılan aramada 2,5 metre 15 adet S30 tipi tren rayı, 1 adet oksijen tüpü, 1 adet mutfak tüpü, 1 adet gaz armatürü ele geçirildi.

Yapılan araştırmada tren raylarının TCDD'ye ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla araçta bulunan şüpheliler K.A. (43), T.K. (19), F.B. (48) ve C.S. (25) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta tren yayı çalan 4 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta tren rayı çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı Kahramanmaraş'ta tren rayı çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı Kahramanmaraş'ta 470 kilogram kaçak tütün yakalandı Kahramanmaraş'ta 470 kilogram kaçak tütün yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta tren yayı çalan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Bahçeli'den, Rusya-Ukrayna krizine 5 maddelik çözüm önerisi: Tek seçenek diplomasi ve diyalogdur
11:57 Rusya'dan protesto sesleri yükseliyor: Ukrayna bizim düşmanımız değil
11:54 Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği cevap gündem oldu
11:52 Time dergisinden çok konuşulacak Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek
11:41 Son Dakika: TFF, statlara girişte HES kodu uygulamasını kaldırdı! Ayrıca 12 yaş sınırı uygulanmayacak
11:39 Canlı yayında korkutan anlar! Bahar Candan ile tartışan gazeteci epilepsi krizi geçirdi
11:37 Erdoğan ve Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek! İşte ele alınacak konu başlıkları
11:31 Türkiye'nin boğazlardan geçmesine izin vermediği Rus savaş gemisi ortaya çıktı!
10:22 Gerçek yaşı 73, biyolojik yaşı 33, hedeflediği yaş 120: O Antalya'nın demir adamı
10:50 Duvarlarda babasını öldüren kurşunların izleri! Gazeteci Güngör Aslan'ın kızı babasının bıraktığı yerden devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 12:06:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta tren yayı çalan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement