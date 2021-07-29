Kahramanmaraş'ta TSKGV'ye bağış yapan hayırseverlere madalya ve berat belgesi verildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışta bulunan 4 kişiye madalya ve berat belgesi verildi.

Andırın Kaymakamı İbrahim Güneş'i makamında ziyaret eden TSKGV Mersin Bölge Temsilcisi emekli Albay Faik Ahmet Karadeniz Güneş'e plaket takdim etti.

Daha sonra TSKGV'ye bağış yapanlara yönelik Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Güneş, "Milli güvenliğin sağlanması için Türk Silahlı Kuvvetlerine gözümüz gibi bakmamız lazım." dedi.

Kaymakam Güneş, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunan Monika Maria Bal, Yusuf Bal, Ahmet Keleş ve İsmail Avcı'ya madalya ve berat belgelerini takdim etti.