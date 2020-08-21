Kahramanmaraş'ta TSKGV'ye bağış yapan hayırsevere madalya verildi - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca (TSKGV) Kahramanmaraş'ta yaşayan hayırsever Yakup Doruk'a, yaptığı bağıştan dolayı madalya verildi.

TSKGV Kahramanmaraş İl Başkanı Rüstem Özen ve beraberindekiler, Afşin ilçesi Beyceğiz Mahallesi'nde ikamet eden Yakup Doruk'u ziyaret etti.

Ziyarette Özen, Doruk'a TSK'ya bulunduğu maddi bağış nedeniyle madalya verdi.

Özen, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların verdiği maddi ve manevi destekle kurulan TSKGV'nın amacının milli harp sanayisinin geliştirilmesi ve TSK'nın savaş gücünün arttırılmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

TSKGV'ye verilen her desteğin Türkiye için çok önemli olduğuna dikkati çeken Özen, şunları kaydetti:

"Vakfımız adına hayırsever Yakup Doruk'u ziyaret ettik. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı desteğinden dolayı Doruk'a berat ve madalyamızı takdim ettik. Vatandaşlarımızın bu desteği bize gurur veriyor. Bu vatan bizim vatanımız ve birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir ordu için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Afşinli hayırsever Yakup Doruk'a vakfımıza olan desteğinden dolayı teşekkür ediyorum."

Doruk ise ülkenin ayakta durması için ordunun sağlam olması gerektiğini ifade ederek, "Ülkemizin güvenliği için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize kolaylıklar diliyorum. Berattan dolayı mutlu oldum. Madalya evimizin en güzel yerinde yerini alacak." dedi.