Kahramanmaraş'ta tüfekle çevreyi rahatsız eden şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta tüfekle çevreyi rahatsız eden şahıs yakalandı

10.06.2022 19:27
Kahramanmaraş'ta tüfekle çevreyi rahatsız eden şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta elindeki tüfekle çevreyi rahatsız eden kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta elindeki tüfekle çevreyi rahatsız eden kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Menderes mahallesinde meydana geldi. Elindeki tüfekle çevreye tehditler savurduğu iddia edilen bir kişi için, polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İhbar üzerine özel harekat polis ekiplerinin de sevk edilmesinin ardından tüfekli şahıs M.A. (28), yarım saatlik süre sonrası yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta tüfekle çevreyi rahatsız eden şahıs yakalandı
Kahramanmaraş'ta tüfekle çevreyi rahatsız eden şahıs yakalandı

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta tüfekle çevreyi rahatsız eden şahıs yakalandı - Son Dakika

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