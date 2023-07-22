Kahramanmaraş'ta Türk Bayrağı, Apartmanın Yıkımını Durdurdu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Türk Bayrağı, Apartmanın Yıkımını Durdurdu

22.07.2023 16:44

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören bir apartmanın kontrollü yıkımı sırasında, 6. katta bulunan Türk bayrağını gören polislerin uyarısıyla yıkım durduruldu. Operatörün müdahalesiyle bayrak alınarak polislere teslim edildi. Türk bayrağının alınmasının ardından yıkım çalışmaları devam etti.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde ağır hasar gören apartmanın kontrollü yıkımı, 6'ncı kattaki Türk bayrağını gören polislerin uyarısıyla durduruldu. Operatörün müdahalesiyle alınan bayrak, polislere teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Bağlar ilçesindeki 6 katlı Serin- 1 Apartmanı için ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Binanın bir bölümü yıkılırken, bölgede görevli polisler, 6'ncı katta Türk bayrağı olduğunu gördü. Polisin uyarısıyla operatör, çalışmaları durdurdu. Operatör, iş makinesiyle Türk bayrağını bulunduğu yerden alıp polislere teslim etti.

Yıkım ekibi sorumlusu ve inşaat mühendisi Erhan Demir, "Depremde yıkılan Serin- 2 Apartmanı'nın yanında yıkılan Serin- 1 Apartmanı'nın 6'ncı katında bayrağımızı gördük. Yıkımı durdurduk. Bayrağı da indirdik. Memur arkadaşlara teslim ettik. Yıkım kaldığı yerden devam edecek" dedi.

Türk bayrağının alınmasıyla birlikte yıkım kaldığı yerden devam etti.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Türk Bayrağı, Apartmanın Yıkımını Durdurdu - Son Dakika
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