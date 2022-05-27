Kahramanmaraş'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı

27.05.2022 21:08
Kahramanmaraş'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı

Kahramanmaraş'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan hafta dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Onikişubat Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi.

EXPO 2023 rekreasyon alanındaki Arasta Çarşısı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında kentlerin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığını belirtti.

Türk mutfağının çeşit zenginliği, damak tadına uygunluk yönüyle bünyesinde çok sayıda örnek barındırdığını dile getiren Mahçiçek, etkinlik kapsamında kentin yöresel lezzetlerini misafirlere ikram edeceklerini söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal da Türkiye'nin kültürel manada çok zengin bir ülke olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'ın turistik alanları ve yöresel lezzetleriyle ön plana çıktığını dile getiren Öçal, etkinliğe katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında misafirlere paça çorbası, içli köfte, Maraş tarhana kızartması, Maraş çöreği ve reyhan şerbeti ikram edildi.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı
Kahramanmaraş'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı
Kahramanmaraş'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı
Kahramanmaraş'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı
Kahramanmaraş'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı

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Kars'ta yöresel lezzetler tanıtıldı Kars'ta yöresel lezzetler tanıtıldı Tunceli'de 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi Tunceli'de 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Emine Erdoğan, Turizm, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı - Son Dakika
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