Kahramanmaraş'ta, " Türkiye'nin en acı biberini yeme yarışması" düzenlendi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "sektörel eşleşmeler" programı Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç ve Oda Başkanı Serdar Zabun'un selamlama konuşmasıyla başladı.

Daha sonra fuaye alanına geçen Saraç, Maraş biberi ile romatizmaya iyi geldiği belirtilen ağrı kesici merhem, zayıflama çayı ve kolesterol düşürücü merhem tariflerinin yanında, paça hazırlayıp kentin tarhana gibi ürünlerinin faydalarını anlattı.

Sunumların ardından Türkiye'nin en acı biberini yeme yarışması düzenlendi.

İlginç görüntülerin yaşandığı yarışmada, Adem Mağralı birinci, Eyüp Baz ikinci ve Hale Bolat üçüncü oldu.

Dereceye girenlere altın, gümüş ve bronz biber şeklindeki ödülleri, Dr. Ender Saraç, Serdar Zabun ve Oda Meclis Başkanı Hanefi Öksüz tarafından verildi.

Saraç, ünlü dondurma ustası Erdal Kanbur ile de dondurma gösterisi yaptı.

"Dersimize çok çalışıp geldik"

Saraç, programın ardından yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'a ilk kez geldiğini ve değerlerini tanıyınca çok şaşırdığını söyledi.

Türkiye'deki gurme, sağlık ve lezzet projelerinin çoğunun başında olduğunu ifade eden Saraç, şöyle konuştu:

"Birçok bakanlıkla da çalışıyorum ama Kahramanmaraş'ta çok şaşırdım. Gerçekten azıcık kabahatlisiniz çünkü kendinizi hiç tanıtmamışsınız. Bugün ben hepinizden daha çok Kahramanmaraşlıyım, bunu çok ciddi söylüyorum. Kahramanmaraş için çok sağlam çalışacağım, dersimize çok çalışıp geldik. Sizin satıp pazarlayamadığınız muhteşem zenginliklerinizi, lezzetli ve şifalı olarak yarından itibaren bütün ana haber bültenlerine taşıyacağız. Öncelikle burada olmama vesile olan Pınar Erez'e ve Nazlı Ceylan Balduk Kurtul'a teşekkür ediyorum."

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun ise 13 bin yıllık medeniyet şehri Kahramanmaraş'ın, Hititler'den Asurlular'a, Urartular'dan Romalılar'a ve Osmanlı İmparatorluğuna kadar bu bölgede yaşamış tüm uygarlıkların en büyük tarihi ve kültürel mirasçısı olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın kültürel mirasını ve bu mirasın en önemli parçası olan gastronomi zenginliğini turizme kazandırmak istediklerini dile getiren Zabun, "Geçmişin izlerini günümüze ulaştıran, Osmanlı saraylarına gelin olan Maraşlı sultanların saray mutfağına taşıdığı, eşsiz lezzet ve besleyici özelliği ile ön plana çıkan, geçmişin damak zevkini ve o dönemlere ait çok önemli tarihi bilgileri bugüne ulaştıran Maraş yemeklerini bugün, çok kıymetli konuğumuzla birlikte tanıtmayı amaçlıyoruz." dedi.