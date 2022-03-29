Kahramanmaraş'ta "Türkiye Yarışıyor Kahramanmaraş Hair Fest" yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta "Türkiye Yarışıyor Kahramanmaraş Hair Fest" yarışması düzenlendi

29.03.2022 12:26
Kahramanmaraş'ta "Türkiye Yarışıyor Kahramanmaraş Hair Fest" yarışması düzenlendi

Kahramanmaraş Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Odası Başkanlığınca "Türkiye Yarışıyor Kahramanmaraş Hair Fest" yarışması düzenlendi.

Kahramanmaraş Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Odası Başkanlığınca "Türkiye Yarışıyor Kahramanmaraş Hair Fest" yarışması düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 32 ilden 60 berber ve kuaför katıldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, yaptığı konuşmada, berberlik ve kuaförlük mesleğinin önemine işaret ederek, sokağa çıkma kısıtlamaları ve tam kapanma sürecinde iş yerleri kapanınca, kendisini tıraş etmek isteyen bir çok vatandaşın zorluk yaşadığını söyledi.

Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Odası Başkanı Ahmet Özkömeç de Türkiye geneli bir program düzenlemenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından mankenleriyle sahneye çıkan yarışmacılar dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışmada Siirt'ten Adar Yılmaz birinci, Diyarbakır'dan Ahmet Gezen ikinci, Siirt'ten Salih Toprak ise üçüncü oldu.

Program, dereceye giren yarışmacıların ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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MSKÜ Oryantiring takımı kürsüde MSKÜ Oryantiring takımı kürsüde Türkiye şampiyonu kuaför, dünya şampiyonasına hazırlanıyor Türkiye şampiyonu kuaför, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Mehmet Akif Ersoy, Kahramanmaraş, Türkiye, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 'Türkiye Yarışıyor Kahramanmaraş Hair Fest' yarışması düzenlendi - Son Dakika


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