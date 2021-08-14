Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düştü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama yayınlayıp, "Be-200 uçağında 5 Rus asker ve 3 Türk temsilci vardı" ifadelerini kullandı.
Rus uçağının düşmesi kamerayla saniye saniye görüntülendi. O anları kaydederken olaya tanıklık eden kişiler şaşkınlığını gizleyemedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada - Son Dakika