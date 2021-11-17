Kahramanmaraş'ta uçuruma devrilen kamyondaki 2 kişi öldü - Son Dakika

Cenazeler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, sürücü Malik H. ile yolcu Mustafa Ö'nün (64) yaşamını yitirdiğini belirledi.

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